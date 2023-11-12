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Böyle hakemleri özlemişiz

Başkan Ertuğrul Doğan, Konya maçının hakemlerini övdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Böyle hakemleri özlemişiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Konyaspor maçını yönetem hakem kadrosunu övdü. Doğan "Geçen hafta Fenerbahçe maçında yaşadıklarımızdan sonra sahada pozitif anlamda inisiyatif alan gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk" dedi. Doğan "Özleşimiz doğrusu" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada " Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar. Ben Konyaspor maçımızda sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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