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Tek rakibi kendisi

Abdullah Avcı ilk döneminde 4 maçta 8 puan toplamıştı. Usta hoca bu sefer 10 puan ile kendini de aşmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Tek rakibi kendisi

Sezona Nenad Bjelica yönetiminde başlayan Trabzonspor istediği sonuçları alamayınca Hırvat hoca ile yollar ayrılmıştı. Yerine gelen Abdullah Avcı kısa sürede olumlu etki yaptı. Fırtına deneyimli hocanın yönetiminde 4 maç sonunda hanesine 10 puan yazdırdı. Avcı, ilk döneminde 4 karşılaşmada 8 puan almıştı. İlk sezonunu geride bırakan Avcı ile Fırtına farklı bir başarı daha elde etti. Karadeniz temsilcisi bu sezon ilk defa üst üste 4 maçtan puanla ayrılmış oldu. Ancak bordo-mavili hoca, Konya maçı sonrasında henüz yeterli seviyede olmadıklarını, daha çok gelişmeleri gerektiğini belirtmişti. Camia Avcı'ya güveniyor, onunla birlikte başarıların geleceğine inanıyor.

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