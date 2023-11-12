Yılın en iyisi olabilir

Alman basını Paul Onuachu'nun golünü "Fantastik golüyle takımını sırtlıyor" şeklinde gördü. Sportklub ise "Attığı 2. gol hiç şüphesiz yılın en iyileri arasına girecek" ifadelerini kullandı. Nijerya basını da "Bir saniyelik karar ile akrep vuruşu, inanılmaz" manşetlerini attı. Eurofoot.com ise, "İnsan dışı bir vuruş, 8 maçta 6 gol bir asistlik harika bir performans" başlıklarıyla Nijeryalı oyuncunun artan performansını gündemine taşıdı.

SÖRLOTH VE CORNELIUS'U GERİDE BIRAKTI

Fırtına'da son döneme damga vuran forvetler Alexander Sörloth ile Andreas Cornelius dahi Paul Onuachu'nun gerisinde kaldı. Sörloth 2019-20 sezonunda 34 lig maçında 24 defa fileleri sarsarak krallık tacını takmıştı. Ancak ilk 8 hafta 5 gol atabilmişti. Cornelius ise şampiyonluk yaşanan 2021- 22 sezonunda 37 maçta 15 defa gol atmıştı. Danimarkalı forvetin ilk 8 hafta gol sayısı 3'te kalmıştı.