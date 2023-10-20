Trabzonspor'a sevindirici haber! İki isim...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile sona erdi.

TREZEGUET VE BARDHİ SEVİNCİ

Zorlu karşılaşma öncesinde bordo-mavililere sevindirici haber geldi.

Karadeniz ekibinde sakatlıklarını atlatan Mahmoud Trezeguet ve Enis Bardhi, takımın bugünkü antrenmanında yer aldı.