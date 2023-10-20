Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Trabzonspor ile yolları ayırmasının ardından 1.5 sezon geçmesine rağmen Anthony Nwakaeme hala unutulamadı.
Trabzonspor ile yolları ayırmasının ardından 1.5 sezon geçmesine rağmen Anthony Nwakaeme hala unutulamadı.
Bordo-mavili taraftarların 34 yaşındaki futbolcuyu her fırsatta takımda tekrardan görmek istemesi üzerine Nwakaeme kulüp ile olan ilişkilerini hala taze tutuyor.
Al Fayha ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için hem Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başkan Ertuğrul Doğan flaş açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı, "Onunla iletişimimiz kuvvetli açıklamasında bulundu.
Başkan Ertuğrul Doğan ise, "Eğer hocamız isterse neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişemelerin ardından Trabzonspor taraftarını Anthony Nwakaeme heyecanı sardı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin mevkisinde oynayan Trezegeut ve sakatlığını atlattıktan sonra geri dönecek Orsic'in performansına göre sene sonunda bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.