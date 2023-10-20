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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Trabzonspor'a 2018-2019 sezonunda Hapoel Beer Sheva'dan transfer olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla hafızalara kazanmıştı. Şu anda futbol kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fayha'da sürdüren 34 yaşında futbolcu için Trabzonspor Başkanı Eruğrul Doğan takıma geri dönmesiyle alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:07
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Trabzonspor ile yolları ayırmasının ardından 1.5 sezon geçmesine rağmen Anthony Nwakaeme hala unutulamadı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Bordo-mavili taraftarların 34 yaşındaki futbolcuyu her fırsatta takımda tekrardan görmek istemesi üzerine Nwakaeme kulüp ile olan ilişkilerini hala taze tutuyor.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Al Fayha ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için hem Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başkan Ertuğrul Doğan flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı! Geri dönecek mi?

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin mevkisinde oynayan Trezegeut ve sakatlığını atlattıktan sonra geri dönecek Orsic'in performansına göre sene sonunda bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.

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