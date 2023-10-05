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Duran toplar büyük silah

Fırtına'nın Adana Demirspor karşısında en büyük hücum silahlarından biri her zaman olduğu gibi duran toplar olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Duran toplar büyük silah

Bu sezon 5 duran top golü atarak Avrupa'da 2. sıradaki bordo-mavililer, Güney temsilcisine karşı da benzer organizasyonlarla ağları sarsmayı çalışacak. Trabzonspor bu sezon Bakasetas (2), Denswil, Benkovic ve Onuachu ile 1'er defa duran toptan gol buldular.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibinin çalışmasına önceki gün dinlendirilen Kourbelis, Fountas ve Teklic de katıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica zorlu rakibe karşı tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğunu belirterek özellikle bu 3 futbolcusunu yakından takip etti. Hırvat çalıştırıcı, Hüseyin Türkmen, Batista Mendy ve Nicolas Pepe haricinde tüm futbolcularını hazır görmek istiyor.

HIRSLI İDMAN

Karadeniz ekibinin Adana Demirspor maçı hazırlıklarında oyuncuların hırsı teknik direktör Nenad Bjelica'yı memnun ediyor. Bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınmanın ardından el topu çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışması ve dar alanda oyunla devam eden çalışma sonuçlandırma antrenmanı ile bitti. Futbolcular bir hayli hareketli ve istekli şekilde çalıştılar

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