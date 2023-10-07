Trabzonspor'da Nenad Bjelica kararı! Ayrılık...

Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın vereceği son karar, Nenad Bjelica'nın takımdaki geleceği konusunda belirleyici olacak.

Bordo-mavililerin başında 16 maça çıkan Bjelica, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.