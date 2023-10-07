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Trabzonspor'da Nenad Bjelica kararı! Ayrılık...

Son dakika spor haberi: Sezona teknik direktör Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor'da işler pek de yolunda gitmiyor. Yapılan yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde alınan sonuçlar camiada memnuniyetsizlik yarattı. Eleştiri oklarının hedefinde ise Hırvat hoca Nenad Bjelica var. Son alınan Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor yönetimi değerlendirme toplantısı yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 15:31
Trabzonspor'da Nenad Bjelica kararı! Ayrılık...

Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın vereceği son karar, Nenad Bjelica'nın takımdaki geleceği konusunda belirleyici olacak.

Bordo-mavililerin başında 16 maça çıkan Bjelica, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

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