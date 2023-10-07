Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sahada maç bitse de gitsek der gibi oyuncuların surat ifadeleri... Peki Bjelica'ya sabretmek ne kadar doğru? Ligin daha 4'te 1'i bitmeden lige havlu atmak üzere Trabzonspor! Onuachu gibi bir santrforun var. Top taşıyamıyorsun santrforuna. Orta alan çok yumuşak. Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne de savunma! Peki nasıl olacak bu iş Bjelica! Bize şunu söyleyebiliyor musun mesela; 'milli maç arasından sonra bu takım tabanca gibi olacak.' diyemiyorsan, Trabzonspor'a boşa vakit kaybettirme! Trabzonspor kaybederken bile savaşarak kaybetmeli! Senin takımın mağlup olurken, taraftarına azap çektiriyor Bjelica! Böyle gitmez Bjelica! Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Bjelica!