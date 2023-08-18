Trabzonspor Rayyan Baniya'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı 2 milyon 50 bin Euro bonservisle 4+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Türk asıllı İtalyan oyuncu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. Dün akşam kente gelerek resmi sözleşme imzalayan savunma oyuncusunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Baniya'nın transferi karşılığında sözleşme fesih bedeli olarak Fatih Karagümrük Kulübü'ne 2 milyon 50 bin Euro ve KDV ödenecek. Bordo-mavili kulüp, Baniya ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, 24 yaşındaki oyuncuya bu sezon 750 bin Euro, gelecek sezon 800 bin Euro, 2025-26 sezonunda 850 bin Euro, 26-27 sezonunda da 900 bin Euro ödenecek.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 27-28 sezonunda oyuncuya 1 milyon Euro ödeme yapılacak. Futbolunun menajerine de ayrıca, Baniya'ya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.