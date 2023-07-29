Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da AEK Atina maçı öncesi 4 eksik!

Trabzonspor’da AEK Atina maçı öncesi 4 eksik!

Trabzonspor'un AEK Atina maçı öncesi basına açık yaptığı idmana 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle katılmadı. İşte yaşanan gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:31
Trabzonspor’da AEK Atina maçı öncesi 4 eksik!

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Trabzonspor, yarın AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de yapılan idmanı basına açık olarak gerçekleşti.

NENAD BJELICA: DAHA ÇOK ANTRENMAN AÇACAĞIZ

İdman öncesinde basın mensuplarına karşılayan teknik direktör Nenad Bjelica, takımı takip eden gazetecilere destekleri için teşekkür etti. Yeni sezonda idmanları basına açık yapmayı sürdüreceklerini belirten Bjelica, "Önümüzdeki sezonda beraber iyi çalışacağımızı düşünüyorum. İhtiyacınız olduğunda hep buradayız. Size her zaman çok büyük saygı duyuyoruz ve aynı şekilde aynı saygıyı biz de sizden bekliyoruz. İletişimde olacağımız sürece her antrenmanda sizleri burada davet etmek isteriz. Geçen seneki işbirliği açısından size teşekkür ediyorum. Bu sene bu iş birliğinin giderek daha da büyüyeceğini, beraber daha da çok çalışabileceğimizi umuyorum" dedi.

4 OYUNCU İDMANA ÇIIMADI, EMİRHAN AYRI ÇALIŞTI

Yarın oynanacak maça hazırlanan takımda sağ uyluk ön üst adale sakatlığı yaşayan Hüseyin Türkmen, Slovenya kampında sakatlanan Fernandez, ameliyat olan Orsic ve bel ağrısı süren Siopis idmana katılmadı. Sağ ön uyluk adalesinde ağrı bulunan Emirhan ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Hafif tempoyla yapılan idmanda futbolcular şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın Yunanistan ekibi AEK Atina ile saat 20.00'da Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak.

DİĞER
Üvey Anne’de Serap’ın hamlesiyle hayatın akışı tümüyle değişir!
CHP'nin tescilli provokatörü Mahmut Tanal Akbelen'de sınırı aştı! Askere 'eşkıya' deyip hakaret etti, belgeyi alamayınca kovaladı
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi
F.Bahçe'nin Dominguez inadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Danimarka'dan talibi çıktı!
Zinckernagel apronda!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Temmuz)
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Madrid'den Arda Güler açıklaması R.Madrid'den Arda Güler açıklaması 20:54
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 19:27
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 18:51
Filenin Efeleri finalde! Filenin Efeleri finalde! 18:20
Çağdaş Atan'dan transfer yasağı açıklaması Çağdaş Atan'dan transfer yasağı açıklaması 18:17
Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor Başakşehir yeni sezona hazırlanıyor 17:50
Daha Eski
Genç Milliler Slovenya'yı devirdi! Genç Milliler Slovenya'yı devirdi! 17:47
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 16:59
Antalya ve Sivas hazırlık maçında karşılaştı! Antalya ve Sivas hazırlık maçında karşılaştı! 16:43
A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu! 16:21
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 16:20
Ali Koç'tan Jesus'a eleştiri! Ali Koç'tan Jesus'a eleştiri! 15:42