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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Manafa sürprizi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları devam ederken Portekiz'den flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Gelen haberlere göre Trabzonspor Wilson Manafa ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Manafa sürprizi!

Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar 5 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor'un, bir süredir gündeminde yer alan Wilson Manafa'yla temasları devam ediyor. Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, bordo-mavili kulübün Porto takımı ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ beke imza attırmak üzere olduğunu iddia etti. Sol bek ve her iki kanatta da başarılı bir şekilde görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu, bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giymişti.

PORTEKIZ DIŞINA ÇIKMADI

Portekiz dışına çıkmayan Manafa; Portimonense, Varzim, Anadia, Beira-Mar ve Sporting B formalarını da giydi. Gine- Bissau asıllı Portekizli futbolcu, Porto'da 130 maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Manafa transferi gerçekleşirse Larsen'in Karadeniz devinden ayrılma ihtimali artacak. Bordo-mavili yönetim, bir de forvet takviyesi gerçekleştirecek ve ilk aday Bruno Petkovic. Tamaslar sürüyor.

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