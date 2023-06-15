Trabzonspor Kadın Komisyonu'nun kurulduğunu duyurdu

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başarılı isimlerden oluşan Kadın Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde her kademede kadınların da yer alması hedefi doğrultusunda alanında başarılı isimlerden oluşan Kadın Komisyonumuz kuruldu.

Mimar Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonumuzun kuruluş toplantısına, Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, Başkan Yardımcımız Ali Haydar Gedikli, Mali Saymanımız Sami Karaman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Derviş Köz, Ceyhun Eskici, Ali Beyazlı ve Hüseyin Ekşi katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkanımız Ertuğrul Doğan, Kadın Komisyonumuzun kurulmasının kulübümüzün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, ''Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz'' dedi.

Kadın Komisyonu Başkanımız Hatice Öztürk ise Trabzonspor'un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor'a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlası ile yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir" ifadelerini kullandı.

Mimar Hatice Öztürk'ün başkanlığındaki Kadın Komisyonumuz; Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, KTÜ İç Denetçisi Hasibe Usta, Eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.