Haberler Trabzonspor Giresunspor 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u Umut Bozok (2), Enis Bardhi ve Bakasetas'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:00
Giresunspor 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Trabzonspor, Umut Bozok'un golüyle 1-0 öne geçti.

Bordo mavililer bu golden 4 dakika sonra Enis Bardhi ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıda farkı 3'e çıkardı. 59. dakikada Umut Bozok kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Bakasetas skoru 4-0'a getirdi.

Giresunspor, 74. dakikada Faruk Genç, 82. dakikada ise Bajic ile farkı 2'ye indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

DİĞER
Okan Buruk ilk sezonunda Galatasaray’ı şampiyon yaptı! En dipten zirveye basamakları adım adım çıktı: İşte tarihi başarının öyküsü…
Sudanlı mevkidaşı hediye etmişti: Başkan Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu!
Buruk'tan F.Bahçe mesajı!
Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresunspor - Trabzonspor | CANLI
Giresunspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı!
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig şampiyonluklarında gelenek bozulmadı! Süper Lig şampiyonluklarında gelenek bozulmadı! 22:18
Buruk'tan F.Bahçe mesajı! Buruk'tan F.Bahçe mesajı! 22:15
Galatasaray Türk Telekom'u farklı devirdi! Galatasaray Türk Telekom'u farklı devirdi! 22:15
Berkan Kutlu'dan şampiyonluk mesajı! Berkan Kutlu'dan şampiyonluk mesajı! 22:13
Kasımpaşa deplasmanda güldü! Kasımpaşa deplasmanda güldü! 22:12
Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki! Kadıköy'de maç sonu Jorge Jesus'a büyük tepki! 22:12
Daha Eski
Şampiyon Galatasaray! Şampiyon Galatasaray! 22:01
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 22:01
Fırtına Giresun'da kazandı! Fırtına Giresun'da kazandı! 22:00
Yiğido'dan hayati 3 puan! Yiğido'dan hayati 3 puan! 21:57
Kadıköy'de istifa sesleri! Taraftardan olay protesto Kadıköy'de istifa sesleri! Taraftardan olay protesto 21:52
Giresunspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! Giresunspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! 21:40