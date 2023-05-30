Giresunspor 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 30. dakikasında Trabzonspor, Umut Bozok'un golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo mavililer bu golden 4 dakika sonra Enis Bardhi ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor ikinci yarıda farkı 3'e çıkardı. 59. dakikada Umut Bozok kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Bakasetas skoru 4-0'a getirdi.
Giresunspor, 74. dakikada Faruk Genç, 82. dakikada ise Bajic ile farkı 2'ye indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.