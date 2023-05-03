Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Menajeri resmen açıkladı! İşte Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

TRANSFER HABERİ | Menajeri resmen açıkladı! İşte Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak geri döndüğü bordo mavili ekipte beklentilerin altında kalan futbolcunun transfer durumu ile ilgili oyuncunun menajerinden flaş itiraf geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:17
TRANSFER HABERİ | Menajeri resmen açıkladı! İşte Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentilerin epey uzağında kalan ve taraftarlarda hayal kırıklığı oluşturan Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun bu anlamda takımdan ayrılması beklenirken Yusuf Yazıcı'nın menajerinden flaş itiraf geldi.

YENİDEN RUSYA YOLCUSU

Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması ile büyük alkış alan ve ardından astronomik bir bedel karşılığında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın bordo mavililerdeki yeni serüveni eskisi gibi başarılı olmadı.

Bu nedenle futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme uzatma ihtimali rafa kaldırıldı.

Futbolcu önümüzdeki yaz bonservisinin bulunduğu Lille'e mecburen dönecek. Akşam'ın derlediği habere göre ise Yusuf Yazıcı oradan da bir dönem formasını terlettiği Rus ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutacak. Futbolcunun menajeri de CSKA Moskova'nın, Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisini doğruladı ve transfer sinyalini verdi.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALMIŞTI

Kısa bir dönem CSKA Moskova formasını terleten Yusuf Yazıcı, Rus ekibi ile 12 karşılaşmada forma terletirken 8 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Futbolcu bu performansıyla Rus ekibinde kısa sürede taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bordo mavililerde 24 karşılaşmaya çıkan oyuncu 960 dakika sahada kaldı ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlayabildi.

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