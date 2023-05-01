Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de 7. sırada bulunan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 7. sırada bulunan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendiren yönetim, 27 yaşındaki kalecinin alternatifini buldu.
Hırvat basını Trabzonspor'un Neftçi Bakü forması giyen Ivan Brkic'le ilgilendiğini yazdı.
Vecernji'nin haberine göre Azerbaycan ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brkic'le sözleşme yenilemek istiyor.
Haberde Brkic'in de Bakü'de mutlu olduğu ve kulübünü değiştirmeyi düşünmediği belirtildi.
Ancak Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'un teknik patronluğuna getirilmesi ile 27 yaşındaki kalecinin bordo-mavililere gidebileceği ifade edildi.
Ocak 2022'den bu yana Neftçi Bakü'de forma giyen Ivan Brkic, 45 maçta forma giydi. Bu sezon 30 maçta oynayan Brkic toplamda 28 gol yerken, 14 maçta da kalesini gole kapattı.