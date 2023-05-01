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Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı göreve getirmesinin ardından transfer sürecine hız verdi. Hırvat basını, Fırtına'nın Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımında forma giyen Hırvat kaleci Ivan Brkic ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:52
ARDA AKDENİZ
Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de 7. sırada bulunan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendiren yönetim, 27 yaşındaki kalecinin alternatifini buldu.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Hırvat basını Trabzonspor'un Neftçi Bakü forması giyen Ivan Brkic'le ilgilendiğini yazdı.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Vecernji'nin haberine göre Azerbaycan ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brkic'le sözleşme yenilemek istiyor.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Haberde Brkic'in de Bakü'de mutlu olduğu ve kulübünü değiştirmeyi düşünmediği belirtildi.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Ancak Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'un teknik patronluğuna getirilmesi ile 27 yaşındaki kalecinin bordo-mavililere gidebileceği ifade edildi.

Trabzonspor'da Uğurcan'ın alternatifi bulundu!

Ocak 2022'den bu yana Neftçi Bakü'de forma giyen Ivan Brkic, 45 maçta forma giydi. Bu sezon 30 maçta oynayan Brkic toplamda 28 gol yerken, 14 maçta da kalesini gole kapattı.

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