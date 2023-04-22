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"Çok işimiz var"

Bjelica, "Nelerin yanlış gittiğini, nelerin yapılması gerektiğini oturup konuşacağız. Sorunları çalışarak çözeceğiz. Yapacak çok iş var ve bunun için biraz zaman gerek."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
"Çok işimiz var"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, yapacak çok işleri olduğunu söyledi. 51 yaşındaki Hırvat hoca, "10 kişi kaldıktan sonra takımımda daha fazla mücadele, daha fazla arzu görmeyi isterdim ama bu olmadı" dedi. Son 15 dakika genç futbolculara şans verdiğini dile getiren Bjelica, "Yapmamız gereken çok çalışmak. Neleri eksik yaptık, neleri doğru yaptık, bunları önümüzdeki maçlar için analiz etmeye çalışacağız. Nelerin yanlış gittiğini, nelerin yapılması gerektiğini oturup hep beraber konuşacağız. Çalışarak bunu çözeceğiz. Bunun başka bir yolu yok" ifadesini kullandı.

ÖNLEMLERIMIZI ALACAĞIZ

Türkiye'ye gelmeden önce Trabzonspor'u araştırdığını söyleyen Bjelica, "Konuştuğum herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Zaten takım geçen sezonki performansı tekrarlasaydı, ben de tabii ki burada olmazdım" diye konuştu. Trabzonspor'un önemli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız ve buna karşı neler yapmamız gerektiğini beraber çözüme ulaştıracağız. Birkaç gün içerisinde sorunları çözebilmek mümkün değil."


Zaman gerekiyor

Biraz zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Nenad Bjelica, "Önümüzdeki maçları değerlendirerek hem gelecek sene kullanabileceğimiz oyuncuları tespit edeceğiz hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.


Raporunu sunacak

EKNIK direktör Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacağını ve buna göre kadronun şekilleneceğini söylediği belirtildi. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, Hırvat hoca kalan haftalarda gençlere daha çok şans tanıyacak

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