"Çok işimiz var"

ÖNLEMLERIMIZI ALACAĞIZ
Türkiye'ye gelmeden önce Trabzonspor'u araştırdığını söyleyen Bjelica, "Konuştuğum herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Zaten takım geçen sezonki performansı tekrarlasaydı, ben de tabii ki burada olmazdım" diye konuştu. Trabzonspor'un önemli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız ve buna karşı neler yapmamız gerektiğini beraber çözüme ulaştıracağız. Birkaç gün içerisinde sorunları çözebilmek mümkün değil."
Zaman gerekiyor
Biraz zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Nenad Bjelica, "Önümüzdeki maçları değerlendirerek hem gelecek sene kullanabileceğimiz oyuncuları tespit edeceğiz hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.
Raporunu sunacak
EKNIK direktör Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacağını ve buna göre kadronun şekilleneceğini söylediği belirtildi. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, Hırvat hoca kalan haftalarda gençlere daha çok şans tanıyacak