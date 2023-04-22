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7 yılın en kötüsü

Son şampiyon Trabzonspor son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiliyor: 14 maç, 14 puan.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
7 yılın en kötüsü
Bordo-mavililer, bu sezon özellikle dış sahada son derece kötü bir performans sergiliyor. Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz devi, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonda deplasmanda 33 puan, 2020-21'de 29, 2019- 20'de 27, 2018-19'da 20, 2017- 18'de 20, 2016-17'de 26 puan almıştı. 2015-2016 sezonunda 13 puan kazanan Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını ortaya koydu.

19 puan ekside

Fırtına bu sezon Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 maçı kaybetti. Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de dışarıda çıktığı 14 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 19 gol attı ve 31 gol yedi. 14 puan topladı. Trabzonspor şampiyon olduğu sezonda ise aynı haftalarda 33 puanla dış saha lideri pozisyonunda yer alıyordu.
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