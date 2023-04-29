Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Konyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Konyaspor da güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.





KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.

44. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geliyor. Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.