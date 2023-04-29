Haberler Trabzonspor Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Ligde son 4 maçta galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Konyaspor - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:55
Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Konyaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Konyaspor da güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.

44. RANDEVU
Konyaspor ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geliyor. Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

DİĞER
Hazal Kaya'dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?
"Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş" İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele
G.Saray'ın eski yıldızı Fener'e!
Jesus para bastı! İşte o liste
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım"
İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım" Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım" 17:06
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 17:03
İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon! İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon! 16:54
Bjelica açıkladı! Yıldız isim neden kadroda yok? Bjelica açıkladı! Yıldız isim neden kadroda yok? 16:24
Trabzonspor’da Bakasetas ‘dalya’ dedi Trabzonspor’da Bakasetas ‘dalya’ dedi 16:21
Amedspor - İnegölspor maçı CANLI Amedspor - İnegölspor maçı CANLI 16:18
Daha Eski
Real Madrid - Almeira maçı saat kaçta? Real Madrid - Almeira maçı saat kaçta? 14:44
Barcelona - Real Betis maçı saat kaçta? Barcelona - Real Betis maçı saat kaçta? 14:48
Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i açıklandı! Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i açıklandı! 14:55
Roma - Milan maçı saat kaçta? Roma - Milan maçı saat kaçta? 14:57
Torino - Atalanta maçı saat kaçta? Torino - Atalanta maçı saat kaçta? 15:02
Karagümrük - Antalyaspor | CANLI Karagümrük - Antalyaspor | CANLI 15:03