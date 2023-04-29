Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da kabus bitmeli! İşte Nenad Bjelica'nın Konyaspor maçı 11'i

Trabzonspor'da kabus bitmeli! İşte Nenad Bjelica'nın Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, Bjelica yönetiminde Konyaspor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da kabus bitmeli! İşte Nenad Bjelica'nın Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, Bjelica yönetiminde Konyaspor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alan bordomavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Gaziantep FK'nin çekilmesiyle hükmen galip gelen Fırtına; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen 5 galibiyet aldı. Avrupa'da 5 deplasmanı da kaybetti.

FIRTINA 6. SIRADA

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Ev sahibi, 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puanla 8. sırada. Fırtına 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 45 puanla 6. sırada yer alıyor

21'E 10 ÜSTÜN

Fırtına ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 43 maçta Trabzon 21, Konyaspor 10 kez kazandı. 12 de beraberlik çıktı. Bu periyotta Karadeniz devi 68, yeşil-beyazlılar ise 50 gol attı.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Pozuelo, Halakis, Mahir, Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Gomez

DİĞER
Son Dakika: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bakü’ye giderken görüntülendi! İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün o karesi!
Kör'kütük' aşk: Mert Yazıcıoğlu tasını tarağını toplayıp Dilan Çiçek Deniz’in kütük evine taşındı!
Hataya yer yok! F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i
Galatasaray'da gündem Sacha Boey!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da büyük operasyon!
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet dönüyor Trezeguet dönüyor 06:19
Şipşak Alanya Şipşak Alanya 00:52
Avantaj Fener'in Avantaj Fener'in 00:48
Gençler'e umut Gençler'e umut 00:46
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 00:02
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 23:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." 23:14
Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... 23:14
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı 23:14
Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! 23:14
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! 23:14
F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme 23:14