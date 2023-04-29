Trabzonspor'da kabus bitmeli! İşte Nenad Bjelica'nın Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, Bjelica yönetiminde Konyaspor karşısında kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında alan bordomavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Gaziantep FK'nin çekilmesiyle hükmen galip gelen Fırtına; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen 5 galibiyet aldı. Avrupa'da 5 deplasmanı da kaybetti.



FIRTINA 6. SIRADA



Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Ev sahibi, 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puanla 8. sırada. Fırtına 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 45 puanla 6. sırada yer alıyor



21'E 10 ÜSTÜN



Fırtına ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 43 maçta Trabzon 21, Konyaspor 10 kez kazandı. 12 de beraberlik çıktı. Bu periyotta Karadeniz devi 68, yeşil-beyazlılar ise 50 gol attı.



KONYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Pozuelo, Halakis, Mahir, Moreno, Diouf



Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Gomez