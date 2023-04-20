TRABZONSPOR HABERLERİ | Sivasspor'a verilen penaltı kararı ve Larsen'in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor'a verilen penaltı kararı ve Larsen'in kırmızı kartını değerlendirdi. Toroğlu, "Larsen topa doğru gidip mücadahale yapsaydı kırmızı kart olmazdı. Ancak direkt rakibe gidiyor. Larsen araya kendini atsa pozisyon değişebilirdi." ifadelerine yer verdi.