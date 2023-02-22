Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Sonsuz teşekkürler

Ahmet Ağaoğlu: Sonsuz teşekkürler

Ağaoğlu: Basel maçında futbol ailesi olarak bir araya geldik. Gösterdiğimiz beraberlikle bir nebze de olsa içimiz ısındı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Ahmet Ağaoğlu: Sonsuz teşekkürler
Başkan Ahmet Ağaoğlu geliri depremzedelere bağışlanan Basel maçında futbol ailesinin bir araya gelmesiyle ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı. Ağaoğlu "Çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi. Ağaoğlu şunları söyledi: "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD'a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır."


Havayoluyla İsviçre'ye gidecek olan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Karadeniz devi, yarın İsviçre'nin Basel kentinde oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarını bugün St. Jakob-Park stadyumunda saat 19.00'da yapacağı idmanla tamamlayacak.
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