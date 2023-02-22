Ahmet Ağaoğlu: Sonsuz teşekkürler

Havayoluyla İsviçre'ye gidecek olan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Karadeniz devi, yarın İsviçre'nin Basel kentinde oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarını bugün St. Jakob-Park stadyumunda saat 19.00'da yapacağı idmanla tamamlayacak.
Havayoluyla İsviçre'ye gidecek olan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı ve savunma oyuncusu Vitor Hugo, saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Karadeniz devi, yarın İsviçre'nin Basel kentinde oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarını bugün St. Jakob-Park stadyumunda saat 19.00'da yapacağı idmanla tamamlayacak.
DİĞER