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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Timur Süleymanov iddiası!

Fırtına’nın Rus Nizhny ekibinin Tatar forveti Timur Süleymanov ile anlaştığı iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Timur Süleymanov iddiası!

Ara transfer dönemi mart ayına kadar uzatıldı... Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündemde... Bordo-mavili ekibin, Rus Nizhny takımının Tatar gol makinesi Timur Süleymanov ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Rus kaynaklı haberlere göre Nizhny, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Timur'la kontratını yenileme konusunda anlaştı. Ancak Trabzonspor'un yaptığı teklif sonrasında oyuncu yeni sözleşmeyi imzalamayı reddetti. 22 yaşındaki forvetin, Avrupa'ya açılmak için Türk takımının teklifini kabul etmeyi seçtiği iddia edildi. Anlaşmanın şimdi mi sezon sonunda mı yürürlüğe gireceğinin ise belli olmadığı ifade edildi.

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