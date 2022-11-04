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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına iç sahada bambaşka

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında evinde Ferencvaros 1-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki başarısını devam ettirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 16:42 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 16:43
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına iç sahada bambaşka

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

SADECE 3 GOL YEDİ

Trabzonspor, 9 iç saha maçının 7'sinde gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol yedi.

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 5 maçta 11 puan elde etti.

AVRUPA KUPASI MAÇLARI

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi.

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

DIŞ SAHADA 21 GOL YEDİ

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise 6 maçta rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasman maçında da 10 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 10 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

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