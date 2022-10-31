Gözler yine Gomez’de

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. Bordo-mavili takımda Ferencvaros mücadelesinde gözler Maxi Gomez'in üzerinde olacak. Abdullah Avcı bu önemli randevuda Uruguaylı yıldızına güveniyor. Gruptan çıkması için bordo- mavililerin, Macar ekibini mutlaka devirmesi gerekiyor. Monaco'nun da takılması lazım.
TrabzonsporAvrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. Bordo-mavili takımda Ferencvaros mücadelesinde gözler Maxi Gomez'in üzerinde olacak. Abdullah Avcı bu önemli randevuda Uruguaylı yıldızına güveniyor. Gruptan çıkması için bordo- mavililerin, Macar ekibini mutlaka devirmesi gerekiyor. Monaco'nun da takılması lazım.