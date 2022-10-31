'Değerli' Fırtına

Karadeniz ekibi son yıllarda ligin en değerli Türk oyuncularını kadrosunda bulunduruyor. Transfermarkt sitesi de bunu bir kez daha kanıtladı. Yapılan güncelleme sonrasında en değerli yerli oyuncu 15 milyon euro ile Yusuf Yazıcı oldu. Lille'den kiralık gelen Yusuf'u 14 milyon euro ile takım arkadaşı Uğurcan Çakır takip ediyor. Abdülkadir Ömür için de 9.5 milyon euro'luk bir değer belirlendi. Fırtına'nın yerli yıldızları bu sezon beklenilen performansın uzağında kaldılar.

UMUT BOZOK KATLADI

Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok değerini artırıyor. 25 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni güncelleme sonrası bonservis bedeli 5.5 milyon euro'ya çıktı.