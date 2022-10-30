Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

SÖZLEŞME DURUMU

Futbolcunun, kulübü AEK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 4 milyon euro değer biçiliyor. Garcia, forvet dışında sağ açık ve sol açıkta da ihtiyaca göre oynayabiliyor.