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Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de birbirlerine rakip olacak. Yunanistan Ligi'nde AEK forması giyen Levi Garcia'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 15:51
Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

Yunanistan Ligi'nde AEK forması giyen Levi Garcia, Türk kulüplerinin transfer kıskacında. Trinidad Tobagolu golcü için Beşiktaş ve Trabzonspor devrede. Ancak; oyuncuya Avrupa'dan da ilgi gösteren kulüpler var.

Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İZLETECEK

Bu sezon 10 maçta 5 gol atan Levi Garcia'ya İtalya, Almanya ve Fransa'nın dışında Türkiye'den de talip çıktı. Trabzonspor ve Beşiktaş, Levi Garcia'yı izlemesi için scout ekiplerini görevlendirdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

TOPLAM 7 KULÜBÜN SCOUT EKİBİ İZLEYECEK

Golcü futbolcunun PAOK ile oynanacak maçtaki performansı son derece önemli olacak. Futbolcuya, Genoa, Lazio, Eintracht Frankfurt, Lille ve Fiorentina kulüpleri de yakından ilgi gösteriyor. Bu kulüplerin scout ekipleri de oyuncuyu izleyecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

LEVI GARCIA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Levi Garcia, Alkmaar, Excelsior, Hapoel Ironi, Beitar Jerusalem takımlarında oynadı. Futbolcu, 2020-21 sezonundan bu yana AEK forması giyiyor. İlk sezonunda 36 maçta 6 gol 6 asist üreten Levi Garcia, 2021-22 sezonunda 39 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde!

SÖZLEŞME DURUMU

Futbolcunun, kulübü AEK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 4 milyon euro değer biçiliyor. Garcia, forvet dışında sağ açık ve sol açıkta da ihtiyaca göre oynayabiliyor.

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