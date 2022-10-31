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Daha da gelişeceğiz

Şenol Güneş, 5-2'lik müthiş bir açılışla umut dağıttı. Güneş, "Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Daha da gelişeceğiz

"Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz."


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyahbeyazlılardaki ikinci dönemine 5-2'lik galibiyet ile harika bir giriş yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, önemli tespitlerde bulundu. Güneş şöyle konuştu: "Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor. Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum. 1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim. İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz." "Zor bir yarış var. Her takım iddialı. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Zaman zaman güzel işler vardı. Beklediğimden daha iyi olanlar vardı. Rakipten çok, kendimize bakmalıyız. Derbi için demiyorum. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok yiyen ve atan takımız. Bugün de yedik. 25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz, seyrediyoruz. Tribünde seyirci, kulübede biz, sahada oyuncular seyrediyor. Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış. Bunu yaşıyorlar. Bunu çözersek daha iyi bir takım oluruz. Zor değil..."


GHEZZAL'DEN KÖTÜ HABER
Şenol Güneş, sakatlığı nedeni ile oynayamayan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal hakkında kötü bir haber verdi. Güneş, "Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak" dedi.


ALMEİDA TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u konuk ettiği mücadelede tribünde tanıdık bir isim vardı. Siyahbeyazlı ekibin eski golcüsü Hugo Almeida mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı. 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Portekizli, 2020'de aktif futbola veda etmişti.

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