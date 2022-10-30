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Beşiktaş'ta Wout Weghorst Ümraniyespor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Hollandalı golcü Wout Weghorst, açıklamalarda bulundu. Weghorst, İyi performans gösterdik, 5 gol attık daha fazla da atabilirdik. Önümüze bakacağız. 2 gol yedik bunun üzerinde durmak lazım. Bunu düzeltip önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:24
Beşiktaş'ta Wout Weghorst Ümraniyespor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Wout Weghorst, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Wout Weghorst'un açıklamaları;

Wout Weghorst: İyi performans gösterdik, 5 gol attık daha fazla da atabilirdik. Önümüze bakacağız. 2 gol yedik bunun üzerinde durmak lazım. Bunu düzeltip önümüze bakmamız gerekiyor.

"CENK İLE OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"
Cenk Tosun ile beraber oynamaktan keyif aldığını söyleyen Weghorst, "Cenk ile daha önce oynamadık değil, önceki maçlarda süreler bulduk. Etrafımda böyle kaliteli oyuncular olması çok önemli, bundan keyif alıyorum. Bütün boşlukları değerlendiriyoruz." dedi.

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