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Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Wout Weghorst: Hayal kırıklığına uğradık

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın standartları için yeterli bir futbol oynamadıklarını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:22
Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Wout Weghorst: Hayal kırıklığına uğradık

Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların Hollandalı hücum oyuncusu Wout Weghorst müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Wout Weghorst: Beşiktaş bu maçları kaybedemez. Öne geçtik ama ilk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz.

Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil.

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