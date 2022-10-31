Enis Bardhi’ye şut emri geldi

Abdullah Avcı, Enis Bardhi'nin şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Makedon oyuncuya çekinmeden şut atabileceğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da bir hayli etkili. Etkili şutlarıyla idmanlarda güzel goller atıyor. Golleri alkışlanıyor.
Abdullah Avcı, Enis Bardhi'nin şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Makedon oyuncuya çekinmeden şut atabileceğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda da bir hayli etkili. Etkili şutlarıyla idmanlarda güzel goller atıyor. Golleri alkışlanıyor.