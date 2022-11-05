TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas! Yaptığı...

Trabzonspor, Yunanlı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı Ocak 2021'de Alanyaspor'dan 3 milyon € karşılığında transfer etmişti.
Bakasetas geçtiğimzi sezon olduğu gibi bu sezonada damgasını vurmaya devam ediyor.
Bakasetas kasırgası sürüyor.
Trabzonspor, Yunanlı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı Ocak 2021'de Alanyaspor'dan 3 milyon € karşılığında transfer etmişti.
Bakasetas geçtiğimzi sezon olduğu gibi bu sezonada damgasını vurmaya devam ediyor.
Bakasetas kasırgası sürüyor.
Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi.
Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi.
Söz konusu bu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki etti.
Anastasios Bakasetas, bunu başaran ilk isim oldu.
Yunan futbolcunun, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.
29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 8 gol ve 7 asist yaptı.
ANASTASİOS BAKASETAS KİMDİR?
Anastasios Bakasetas, 28 Haziran 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Yunanlı yıldız, 181 cm boyunda ve 75 kilo.
Bakasetas, sağ/sol ayağını kullanmaktadır.
29 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan önce Alanyaspor, AEK Atina, Panionios, Asteras Tripolis ve Thrasyvoulos takımlarında forma giydi.
Bakasetas, kariyerinde toplam 380 maçta 86 gol attı ve 57 asist yaptı.