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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas! Yaptığı...

Trabzonspor'un Yunanlı yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile turnuva tarihinde yeni bir rekorun sahibi oldu. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 10:35
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Trabzonspor, Yunanlı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı Ocak 2021'de Alanyaspor'dan 3 milyon € karşılığında transfer etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bakasetas geçtiğimzi sezon olduğu gibi bu sezonada damgasını vurmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bakasetas kasırgası sürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Söz konusu bu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Anastasios Bakasetas, bunu başaran ilk isim oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Yunan futbolcunun, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 8 gol ve 7 asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

ANASTASİOS BAKASETAS KİMDİR?

Anastasios Bakasetas, 28 Haziran 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Yunanlı yıldız, 181 cm boyunda ve 75 kilo.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bakasetas, sağ/sol ayağını kullanmaktadır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

29 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'dan önce Alanyaspor, AEK Atina, Panionios, Asteras Tripolis ve Thrasyvoulos takımlarında forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok artık Bakasetas!

Bakasetas, kariyerinde toplam 380 maçta 86 gol attı ve 57 asist yaptı.

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