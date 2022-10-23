Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan son Beşiktaş derbisindeki kadrodan sadece bir değişikliğe gitti. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür yerine Umut Bozok'u ilk onbirde tercih eden tecrübeli teknik adam diğer bölgelerdeki isimleri ise değiştirmedi.
TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan son Beşiktaş derbisindeki kadrodan sadece bir değişikliğe gitti. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür yerine Umut Bozok'u ilk onbirde tercih eden tecrübeli teknik adam diğer bölgelerdeki isimleri ise değiştirmedi.