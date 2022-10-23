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Ömür yerine Umut Bozok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan son Beşiktaş derbisindeki kadrodan sadece bir değişikliğe gitti. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür yerine Umut Bozok'u ilk onbirde tercih eden tecrübeli teknik adam diğer bölgelerdeki isimleri ise değiştirmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Ömür yerine Umut Bozok
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan son Beşiktaş derbisindeki kadrodan sadece bir değişikliğe gitti. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür yerine Umut Bozok'u ilk onbirde tercih eden tecrübeli teknik adam diğer bölgelerdeki isimleri ise değiştirmedi.
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