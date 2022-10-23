Eren Konya maçında cezalı

Karadeniz devinin sol beki Eren Elmalı cezalı duruma düştü. 33'te Erdoğan'a yaptığı faul sonrası 4. sarı kartını gören Elmalı; bay haftasından sonra Konya ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek... 90 dakika sahada kalan Eren, 4 top kaptı, 5 pas arası yaptı, 3 şut pası verdi.
Karadeniz devinin sol beki Eren Elmalı cezalı duruma düştü. 33'te Erdoğan'a yaptığı faul sonrası 4. sarı kartını gören Elmalı; bay haftasından sonra Konya ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek... 90 dakika sahada kalan Eren, 4 top kaptı, 5 pas arası yaptı, 3 şut pası verdi.