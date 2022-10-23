Akyazı Kalesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. İki haftalık beraberlik serisi sonrası tekrar kazanan bordo- mavililer, bu sezon ligde 6. galibiyetini (3B/2M) alarak puanını 21'e yükseltti... Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşmada topla oynamada yüzde 58'e 42, başarılı pasta 498'e 325 rakibine üstünlük kuran Fırtına 9. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen organize atakta Marek Hamsik savunmadan dönen topu ayağının içiyle tam köşeye plaseledi: 1-0.

3'LÜK ATIP KORUDU

İkinci yarıda Sivasspor'un beraberlik çabaları, Trabzonspor'un ise farkı açma girişimleri vardı... 49'da Maxi Gomez'in şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan geri döndü. 52'de Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. 71'de Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle tehlikeyi önledi. 87'de Enis Bardhi'nin frikiğinde de Ali Şaşal başarılıydı. Trabzonspor önümüzdeki haftayı 'BAY' geçecek. Sivasspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

593 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Bordo-mavili ekip, 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz devi, söz konusu süreçte oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

30 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Karadeniz devi, Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 30 maça taşıdı. Ekim 1988- Nisan 1991 arasından (43 maç) bu yana en uzun serisine imza attı.

HUGO'DAN %94 PAS İSABETİ

Vitor Hugo, savunmada yüzde 94 pas isabeti ile (68/72) galibiyete katkı sunarken, orta sahada başarılı bir futbol sergileyen Jean Philippe Gbamin de 79 pasının 69'unu adrese yolladı. Gbamin 2'de 2 adam geçme ile bu alanda Trabzonspor'un en iyisi oldu. Anastosiaıs Bakasetas çıkana kadar orta sahada pas bağlantılarının yanı sıra 3 top kaptı.