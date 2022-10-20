Trezeguet fırtınası

Son şampiyon Trabzonspor, bu döneme 13 yeni transferle başladı. Yeni gelen isimlerden en pahalısı ise Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya alınan Trezeguet'ti. 28 yaşındaki sol kanat, takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerine transfer edildi. 4 yılda fileleri 47 kez sarsan, 40 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun yerine kim alınsa zorlanacaktı. Şu ana kadar Fırtına ile 17 maça çıkan Trezeguet, camiaya Nwakaeme etkisi yapamadı. Mısırlı yıldız, Nijeryalı oyuncu kadar göze hoş gelen bir futbol sergilemedi belki ama istatistikleri yabana atılır türden değildi. Başarılı sol kanat, 17 karşılaşmaya 5 gol ve 2 asist sığdırdı. Fırtına'nın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmayı kısa sürede başardı.

DAHA İYİ OLACAĞIZ



Trezeguet; 1 Süper Kupa, 2 Şampiyonlar Ligi eleme, 4 Avrupa Ligi grup maçı ve 10 Süper Lig olmak üzere 17 karşılaşmada bin 345 dakika sahada kaldı. Mısırlı sol kanat, "Harika bir takımımız var. Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Rakiplerimize göre daha çok maç oynadık. Çok daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.



SOL KANADIN EFENDİSİ

Trezeguet, ligde 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Son Beşiktaş derbisinde de ikinci golde fırsatçılığını ve son vuruş ustalığını gösteren 28 yaşındaki Mısırlı, Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyerine başlangıcından çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, geldiği 2018-19 sezonunun ilk 10 haftasında 2 gol ve 1 asist üretebilmişti. Bu katkıyı da 2. haftadaki G.Saray maçında yapmış, 16. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar da suskun kalmıştı. Nwakaeme, 2 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı. Ligde 10 maçta da oynayan Trezeguet'nin son haftalarda formunu yükseltmesi "Nwakaeme'den daha çok katkı yapabilir. Eleştirilmesi haksızlık" yorumlarını da beraberinde getiriyor.



PUAN MAKİNESİ

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirve yarışının içinde olan Trabzonspor'da Trezeguet, üzerindeki tutukluğu atmaya başladı. Süper Lig'de forma giydiği ilk 4 maçta gol atamayan Mısırlı sol kanat, son 6 haftada ise 3 gollük katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunan yetenekli futbolcu, son Beşiktaş derbisinde takımının ikinci golünü atmasına rağmen bu gol galibiyet için yeterli olmamıştı.