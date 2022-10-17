Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 0-1.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 0-1.

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Salih Uçan'ın ara pasıyla topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topta Dele Alli'nin şutu üstten auta çıktı

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Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiden meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

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Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 1-2.

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Umut Bozok'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Bardhi'nin sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direk dibinden az farkla auta çıktı.

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Sağdan yapılan or tada ceza sahası içinde iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu. Üst direkten dönen topu Cenk tamamladı ve skoru yeniden eşitledi: 2-2.

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Rosier 'in ortasanda Ceza altı pasta topa dokunamadı. Redmond vurdu savunmadan döndü. Weghorst yerden sert şut çekti Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

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Orta alanda gelen topu karşılayan Yusuf Yazıcı, yaklaşık 30 metreden mükemmel bir şut çıkardı. Köşeye giden topu kaleci Ersin son anda köşeden çıkardı.

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