Haberler Futbol 1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında üst sıralarda yoluna devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor benzer problemler yaşıyor. 3 büyükler kalesinde beklentinin üstüne gol gördü. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken en çok dikkat çeken noktalardan birisi de kaleci performansları oldu.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Takvim'in derlediği habere göre özellikle Türk futbolunun ve Milli Takımımız'ın gözbebeği olan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun yaşadığı düşüş rakamlara da çok açık şekilde yansımış durumda.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

ÜÇÜ DE SEZONA İSTEDIĞI GIBI BAŞLAYAMADI

Geçtiğimiz sezon müthiş performansıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan bu sezona istediği başlangıcı yapamadı.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezona göre kurtarış yüzdesi 79'dan 56'ya, maç başına yaptığı kurtarış 3,4'ten 2'ye, pas yüzdesi de 62'den 59'a gerilemiş durumda.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Benzer bir tablo Fenerbahçe'nin genç kaptanı Altay Bayındır için de geçerli.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Son oynanan Karagümrük maçında kalesinde 4 gol gören ve tribünlerin protestosuyla karşılaşan Altay'ın geçen sezona göre kurtarış yüzdesi 77'den 64'e, maç başına yaptığı kurtarış 2,8'den 2,3'e, pas yüzdesi de 67'den 66'ya geriledi.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Bir dönem sözleşme kriziyle gündeme oturan Beşiktaş'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu da ciddi düşüş içinde.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

PAZAR GÜNÜ NE YAPACAKLAR?

Milli kalecinin kurtarış yüzdesi 65'ten 59'a indi.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Ayrıca maç başına yaptığı kurtarış sayısı 2'den 1,4'e, pas yüzdesi de 75'ten 69'a düştü.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Ersin ve Uğurcan'ın göstereceği performans merakla bekleniyor.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNERLER

Takvim Gazetesi yazarı Onur Özkan, 3 kaleciyi yorumladı.

1 numaralı sıkıntı! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın istatistikleri şoke etti

İşte Özkan'ın yazısı:

Çok değil bundan 3-5 ay önce herkes, "Milli Takım'ın en iyi bölgesi kale" demiyor muydu? "Uğurcan yoksa Altay var, o da yoksa Ersin oynar" yorumları yapılmıyor muydu?

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