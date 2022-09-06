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Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi

Son dakika Trabzonspor haberi... Trabzonspor'un FUS Rabat takımından kadrosuna kattığı Montasser Lahtimi antrenman çıkışında trafik kazası geçirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 22:12 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 23:32
Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada oyuncu yara almadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

Trabzonspor resmi hesabından oyuncusuna geçmiş olsun mesajı yayınladı;

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