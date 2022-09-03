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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat oldu. Bordo-maili kulüp, Dorukhan'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanmasının planlandığını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:34
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen, A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.

Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi.

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