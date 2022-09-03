Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor İstanbul deplasmanlarında mutlu!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor İstanbul deplasmanlarında mutlu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ilginç bir istatistiğin altına imzasını attı. Fırtına, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından İstanbul deplasmanlarında oynadıkları maçların 10'unda galip geldi ve 2 maçta berabere kalıp 1 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:50
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor İstanbul deplasmanlarında mutlu!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor.

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

10 PUANIN 6'SI İSTANBUL'DA

Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

İSTANBUL'DA İKİ SÜPER KUPA

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.

Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.

İSTANBUL DEPLASMANI

Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Fatih Karagümrük 1 - 2
2020-2021 Beşiktaş 1 - 2
2020-2021 M.Başakşehir 0 - 1
2020-2021 Kasımpaşa 1 - 2
2020-2021 Galatasaray 1 - 1
2021-2022 Kasımpaşa 0 - 1
2021-2022 Beşiktaş 1 - 2
2021-2022 Karagümrük 0 - 2
2021-2022 Galatasaray 1 - 2
2021-2022 Fenerbahçe 1 - 1
2021-2022 M.Başakşehir 3 - 1
2022-2023 İstanbulspor 0 - 2
2022-2023 Ümraniyespor 0 - 1

DİĞER
Süper Lig devleri pusuda! Avrupa’da transfer dönemi sona erince dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Morutan hakkında bomba sözler! Eski yönetici konuştu
Batshuayi transferinde Jesus etkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dorukhan Toköz ameliyat oldu
Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Eylül Cumartesi 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
METEOROLOJİ VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARI | Bugün hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 3 Eylül 2022
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? 13:07
Fırtına İstanbul deplasmanlarında mutlu! Fırtına İstanbul deplasmanlarında mutlu! 12:50
Nantes - PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Nantes - PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? 12:49
Fikret Orman'ın acı günü Fikret Orman'ın acı günü 12:39
Lyon - Angers maçı ne zaman ve saat kaçta? Lyon - Angers maçı ne zaman ve saat kaçta? 12:31
EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle 12:28
Daha Eski
Dorukhan Toköz ameliyat oldu Dorukhan Toköz ameliyat oldu 12:16
Auxerre - Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta? Auxerre - Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta? 12:14
F.Bahçe-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:11
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! 12:02
Beşiktaş'a o isimde dev rakip! Beşiktaş'a o isimde dev rakip! 12:02
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? 11:53