Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Geçen yıl Nwakaeme üzerinden oynayan Trabzonspor, bu sezon da Trezeguet ile bu anlayışını sürdürmeye çalışıyor. Ama Trezeguet ile Nwakaeme arasında problem çözme ve yetenek olarak, güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var. En azından şu anki görüntü böyle. Ama hoca da büyük bir yatırım yapılan Trezeguet'i kazanmak için bu oyuncuda ısrar ediyor. Doğrusu da bu.