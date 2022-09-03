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Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Fırtına zorlandığı maçta rakibini 1-0 ile geçmeyi başararak iki maç sonra 3 puana uzanmayı başardı. Fotomaç yazarları, maçın ardından karşılaşmayı yorumlarken flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 07:25
Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

İlaç gibi | ZEKİ UZUNDURUKAN

Geçen sezonki şampiyonlukta joker oyuncu olarak büyük katkı veren Dorukhan'ın sakatlığı, tüm Trabzonsporlular'ı kahretti. Geçmiş olsun Dorukhan!

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Abdullah Avcı, ilk 11'de Larsen'in yerine Dorukhan ile maça başlamıştı.
Visca'nın ağır sakatlığından sonra Dorukhan'ın da şok sakatlığı, şanssızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Çok kaliteli yıldızlara sahip Trabzonspor'un, mütevazı bir kadrosu olan Ümraniyespor karşısında özellikle ilk yarıdaki vasat görüntüsü çok şaşırtıcı.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Geçen hafta Galatasaray karşısında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün kaptan olarak sahada yer alması, genç yıldızın moral ve motivasyonunu artırmak açısından önemli bir hareketti.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Trabzonspor sezon başından beri her maçta yana-geriye pas oyunu oynama konusunda adeta rekor kırıyor.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Maçın ilk yarısında Trezeguet iki net pozisyon yakaladı ama çerçeveyi bulamadı.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Geçen yıl Nwakaeme üzerinden oynayan Trabzonspor, bu sezon da Trezeguet ile bu anlayışını sürdürmeye çalışıyor. Ama Trezeguet ile Nwakaeme arasında problem çözme ve yetenek olarak, güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var. En azından şu anki görüntü böyle. Ama hoca da büyük bir yatırım yapılan Trezeguet'i kazanmak için bu oyuncuda ısrar ediyor. Doğrusu da bu.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Abdullah Avcı'nın ligimizin en iyi stoperlerinin başında gelen Vitor Hugo'nun yerine Denswil'e görev vermesine alıştık artık.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Trabzonspor yavaş oynuyor, pas oyunu oynama konusunda sıkıntı yaşıyor. Eskilerle-yeni transferlerin uyumsuzluğu gözle görülür düzeyde.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Havadan oyunda etkisiz kalan Trabzonspor neden yerden oynamıyor onu da anlamış değilim.
Çünkü teknik becerisi ve hızlı top çevirme özelliği olan çok oyuncusu var Trabzonspor'un.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Trabzonspor, ideal 11'ini bulana kadar böyle sancılı bir dönem geçirecek gibi görünüyor.
En önde oynayan Djaniny çok etkisiz ve isteksizdi ilk 45'te. Abdullah hoca, Umut Bozok ile maça başlasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Fakat ne olursa olsun, Ümraniyespor karşısında Trabzonspor'un bu kadar etkisiz bir ilk yarı geçirmesinin bir açıklamasını yapmak da zor.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken biri zorunlu olmak üzere iki değişiklikle başladı. Sakatlanan Dorukhan'ın yerine Larsen, Djaniny'nin yerine de Umut Bozok'u sahaya sürdü. Ama Trabzonspor maçın ikinci bölümüne de isteksiz bir görüntüde başladı. Maçın en güzel görüntüsü, Marc Bartra'nın topun gelişine vuruşuydu.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

İlerleyen dakikalarda baskısını artıran Trabzonspor, kaleci Serkan'dan dönen topu tamamlayan Trezeguet ile öne geçti. Bakasetas, Trabzonspor'un en etkili ismiydi. Maç boyunca rakip kaleye çok etkili şutlar attı. Orta alanda oyun liderliğine soyundu.
Dün Trabzonspor'un en etkisiz isimlerinden biri de Enis Bardhi'ydi.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Kötü oynarken kazanmak, şampiyonluk yarışında çok önemli.
Ne de olsa büyük takım refleksi.
Galibiyet ilaç gibi geldi.
Trabzonspor, dünkü maçta 3 puan ile birlikte Marek Hamsik'i de kazandı...

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Yaz esintisi | YUNUS EMRE SEL

İlk 45 dakika için Trabzonspor adına sıkıntı, taktik disiplinden ziyade mental yorgunluk. Pozisyon üretmek adına sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'a karşı Ümraniye alanı çok iyi daraltıyor. Tıpkı Kopenhag'ın uyguladığı sistem gibi. Trabzonspor'u adeta uzun top oynamaya ve topu kenarlara taşımaya itiyorlar. Bu durumda bir pozisyonel esneklik bekliyor takım oyunculardan, biraz daha vazife üstü sorumluluk. Bu sorumluluğu biraz Gbamin alıyor, biraz da Bakasetas ve Bartra. Ama yetersiz. Trabzonspor'un oyunu da su molası istiyor, oyuncular gibi. Ümraniye savunmayı öne taşıyor, dolayısıyla oyunu dar alana sıkıştırıyor.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Trabzonspor pasla çıkma ısrarında gerideki boşluklara koşular yapan oyuncularını topla buluşturamıyor. Klasik hücum denemeleri de netice vermiyor, zira rakip savunma sürprizlerle karşılaşmayacağının güveniyle oynuyor bu yavaş oyunda. İkinci yarıda Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir'in aldığı sorumluluk, Trezeguet'in forvete daha yakın oynamasıyla sol kenarda açıklık bulan Eren'in öne katkısı rakibi hataya itmeye başlıyor. Trabzonspor surda nasıl gedik açacağını biraz sezince gerisi geliyor. Benzeri bir hücumda. kurak yaz esintisi hızında da olsa nispeten akıcı diyebileceğimiz bir hücum neticesinde Trezeguet'in tamamladığı topla gol gelince Trabzonspor'un sırtından bir maçın değil, bir sezonun ağırlığı kalktı sanki.

Usta isimden flaş yorum! "Trabzonspor'un oyunu..."

Takım klasik eksiklerine bir nebze merhem sürecek gibi görünüyor. Takıma yeni katılan isimlerin dinamizmi, bazı eksikleri giderecek olsa da diğer bazı noksanları bir anlayış değişikliği gerektirecek. Bunun için moral, motivasyon ve oyuncu sağlığı önemli. Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

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