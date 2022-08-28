TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

1.87 cm boyundaki Emirhan, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Türk pasaportu da bulunan Emirhan Eraslan'ın güncel piyasa değeri ise 25 bin euro... 19 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca 1 kez Türkiye U19 takımının formasını terletti.