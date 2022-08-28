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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın ardından İsviçre ekibi Basel forması giyen 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan'da da imza aşamasına geldi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:10
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

Transfer çalışmaları kapsamında son olarak Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirmek üzere...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Basel'de forma giyen Emirhan Eraslan'ın transferi için imza aşamasına geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

Oyuncunun yarın Trabzon'a geleceği bildirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

EMİRHAN ERASLAN KİMDİR?

31 Ocak 2003 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Kariyerine Basel altyapısında başladı. Basel'in U15, U16, U17, U18 ve U21 takımlarında forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

1.87 cm boyundaki Emirhan, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Türk pasaportu da bulunan Emirhan Eraslan'ın güncel piyasa değeri ise 25 bin euro... 19 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca 1 kez Türkiye U19 takımının formasını terletti.

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