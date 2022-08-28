TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Emirhan Eraslan'la imza aşamasına geldi!

Transfer çalışmaları kapsamında son olarak Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirmek üzere...
Transfer çalışmaları kapsamında son olarak Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kadrosuna katan Trabzonspor, bir ismi daha bitirmek üzere...
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Basel'de forma giyen Emirhan Eraslan'ın transferi için imza aşamasına geldi.
Oyuncunun yarın Trabzon'a geleceği bildirildi.
EMİRHAN ERASLAN KİMDİR?
31 Ocak 2003 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Kariyerine Basel altyapısında başladı. Basel'in U15, U16, U17, U18 ve U21 takımlarında forma giydi.
1.87 cm boyundaki Emirhan, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Türk pasaportu da bulunan Emirhan Eraslan'ın güncel piyasa değeri ise 25 bin euro... 19 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca 1 kez Türkiye U19 takımının formasını terletti.