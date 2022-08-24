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Trabzonspor'da 'dev' gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor gruplara kalma şansını kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olan Fırtına büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu. İşte o rakam...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 00:56 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 01:14
Trabzonspor'da büyük gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

Temsilcimiz Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalarak gruplara kalma hakkını kaybetti.

Trabzonspor'da büyük gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olsa da Trabzonspor büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu.

Trabzonspor'da büyük gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

FIRTINA GRUPLARA KALSAYDI...

Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.

Trabzonspor'da büyük gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

TELEVİZYON GELİRİ DE ELDEN KAÇTI

TV gelirinden de 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi beklenen Trabzonspor, böylelikle toplamda yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakamı kaçırmış oldu.

Trabzonspor'da büyük gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

AVRUPA LİGİ TESELLİSİ

Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin euro elde edecek.

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