Trabzonspor'da 'dev' gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

Temsilcimiz Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalarak gruplara kalma hakkını kaybetti.
Temsilcimiz Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalarak gruplara kalma hakkını kaybetti.
Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olsa da Trabzonspor büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu.
FIRTINA GRUPLARA KALSAYDI...
Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.
TELEVİZYON GELİRİ DE ELDEN KAÇTI
TV gelirinden de 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi beklenen Trabzonspor, böylelikle toplamda yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakamı kaçırmış oldu.
AVRUPA LİGİ TESELLİSİ
Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin euro elde edecek.