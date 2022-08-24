Trabzonspor'da 'dev' gelir elden kaçtı! Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilseydi...

FIRTINA GRUPLARA KALSAYDI...

Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.