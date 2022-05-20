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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, hem yeni sezonda hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belçika basını, Crystal Palace’tan ayrılacak olan 31 yaşındaki Benteke için devreye giren Karadeniz devinin, bu transferde avantajlı olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Spor Toto Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da, gözler Şampiyonlar Ligi için oluşturulacak kadroya çevrildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Bordo-mavililer, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da transfer planlamasına erkenden başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Başarıya giden yolda erken planlamanın öneminden bahseden Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon kampına transferlerin çoğunu yetiştirme hedefinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, golcü transferini gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Trabzonspor'un, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke'yi kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTECEK

31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Ligi takımlarından Crystal Palace'tan bu yaz ayrılacağı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Benteke için Standard Liege ile yarışan Fırtına'nın transferde önde olduğu yazıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Benteke, bu sezon Palace'ta 30 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Yıldız forvet, 30 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Benteke'nin 30 mücadelede görev almasına karşın ilk 11'de başlama oranının düşük olduğu ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

ANTALYASPOR DA TALİP

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor ile Nuri Şahin yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Antalyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarında karşı karşıya geldiler.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Benteke bombası

Crystal Palace forması giyen Cristian Benteke için iki takımın da ilgilendiği iddia edildi.

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