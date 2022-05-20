TRABZONSPOR HABERLERİ - Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!

"KONYASPOR MAÇI KIRILMA MAÇIMIZDI" "Aslında her kazandığınız maçtan sonra, 'Bu iş bitti demek, şampiyon olduk demek' çok kolay değildir" diyen Nwakaeme, "Böyle bir maç söylememi isterseniz içerde oynadığımız Konyaspor maçı. O maça çıkarken biz ilk sıradaydık ve Konyaspor ikinci durumdaydı. Bizle beraber kupa mücadelesi veren ekipti. O maçı kazandıktan sonra ben gerçekten şampiyon olabileceğimizi inanmıştım. Çünkü bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaydı" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR" 2018 yılında Trabzonspor'a gelen Nwakaeme ile şimdiki arasında çok büyük bir fark olduğunu da belirten tecrübeli oyuncu, "Çok şey gördüm, çok şey öğrendim, çok şeyi de tecrübe edinme fırsatım oldu. 2018 yılındaki benle şu an yanınızda duran 2022'de benle büyük bir fark var. Burada çok şey öğrendim" diye konuştu.