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TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:42
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

👉 Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

💥 SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

💥 VOLKAN DEMİREL İLE 16 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

İki ekip arasında Trabzon'da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

👉 AVCI KARİYERİNİN REKORUNU BU HAFTA KIRABİLİR

Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

👉 CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Trondsen dışındaki tüm oyuncuların karşılaşmaya hazır olması nedeniyle forma yarışı yaşanacak. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve durağan oyunu göz önüne alan Avcı'nın karşılaşmada ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.

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