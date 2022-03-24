Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da sol beke Eren Elmalı

Trabzonspor'da sol beke Eren Elmalı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 15 puan önünde yer alan Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, sol bek pozisyonu için Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
Trabzonspor'da sol beke Eren Elmalı

Yeni sezonda sol beki de güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un hedefinde Eren Elmalı var... Kasımpaşa ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada görev aldı ve 4 asist yaptı. Üç büyüklerin yanı sıra, Avrupa'dan birçok takımın da takibinde olan Elmalı için sezon sonunda hamle yapılacak. Kasımpaşa'ya paranın yanı sıra oyuncu takası teklifi de sunulması bekleniyor.

'YERLİ' AVANTAJI

Kartalspor alt yapısında yetişen Eren Elmalı yerli oyucnu olması nedeniyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 900 bin euro. Özellikle Haddadi'nin ayrılmasından sonra Kasımpaşa'da formayı sırtına geçiren 1.80 boyundaki Elmalı, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor. Genç futbolcu, 4 kez U21 Milli Takımı'nda da yer aldı.

DİĞER
SON DAKİKA | Ünlü sunucu Ece Erken’den duygu yüklü yeni paylaşım! Ece Erken: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi…
Estetiklerine rağmen Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin yine bıçak altına yatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor