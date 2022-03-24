Trabzonspor'da sol beke Eren Elmalı

Yeni sezonda sol beki de güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un hedefinde Eren Elmalı var... Kasımpaşa ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 karşılaşmada görev aldı ve 4 asist yaptı. Üç büyüklerin yanı sıra, Avrupa'dan birçok takımın da takibinde olan Elmalı için sezon sonunda hamle yapılacak. Kasımpaşa'ya paranın yanı sıra oyuncu takası teklifi de sunulması bekleniyor.

'YERLİ' AVANTAJI

Kartalspor alt yapısında yetişen Eren Elmalı yerli oyucnu olması nedeniyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 900 bin euro. Özellikle Haddadi'nin ayrılmasından sonra Kasımpaşa'da formayı sırtına geçiren 1.80 boyundaki Elmalı, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor. Genç futbolcu, 4 kez U21 Milli Takımı'nda da yer aldı.