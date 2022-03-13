Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Trabzonspor altyapısından yetiştim. Buraya tırnaklarımı kazıyarak çıktım. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Trabzonspor'da forma giymek ve şampiyonluk yaşamaktı...

Bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz... Bu günleri gördüğümüz için çok ama çok mutluyuz. Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak çok büyük başarılara imza attık" şeklinde konuştu.