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Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

"Şampiyon olmadan Trabzonspor'dan gitmem" diyen Uğurcan Çakır, artık hayaline kavuşmak üzere. Göztepe galibiyeti ile beraber mutlu sonla arasında 12 puanlık mesafe kalan bordo mavililerde sezon sonu kaptanla yollar ayrılabilir. Milli eldiven için son olarak Newcastle United da devreye girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, "Trabzonspor altyapısından yetiştim. Buraya tırnaklarımı kazıyarak çıktım. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Trabzonspor'da forma giymek ve şampiyonluk yaşamaktı...

Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

Bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz... Bu günleri gördüğümüz için çok ama çok mutluyuz. Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak çok büyük başarılara imza attık" şeklinde konuştu.

Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonraki hedefinin ise Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek olduğunu belirtti. Takvim'in haberine göre; Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından takip ediyor.

Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

İNGİLİZ MARKAJI

İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'nın önde gelen kulüpleri Uğurcan'ı kadrosuna katmak için yarışa girdi...

Newcastle United'ın 1 numaralı hedefi Uğurcan Çakır!

Onun peşine düşen son kulüp ise İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United... İngiliz ekibi, Trabzonspor'un 1 numarasını transfer etmek için sezon sonu Bordo-Mavililer'in kapısını çalacak.

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