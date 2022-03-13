Haberler Trabzonspor Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

Bir yandan şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor yönetimi, bir yandan da yeni sezon planlamasını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibi ile birlikte hareket eden bordo-mavili kurmayların listesinde Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı var. Üç oyuncu için de çalışmalara start verildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:56
Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

Şampiyonluk hedefini kovalayan Trabzonspor'da yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde. Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı

Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

ABDULLAH AVCI'NIN KAAN AYHAN ISRARI

Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak planlarını bunun üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperde önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi. Ara transfer döneminde de Karadeniz kulübünün gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon Euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon Euro talebinde bulunmuştu. Kulübüyle 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kaan Ayhan için bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda yeniden temaslara başlaması bekleniyor.

Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

ÖMER TOPRAK TRABZONSPOR'A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Stoperde ikinci aday ise Ömer Toprak… Kaan gibi devre arasında kulübün gündemine giren 32 yaşındaki futbolcu için Werder Bremen ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Ömer ile kulüp yetkililerinin temasa geçtiği ve oyuncunun Trabzonspor'da oynamak istediğini bildirdiği kaydedildi.

Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

KASIMPAŞA'DA OYNAYAN EREN ELMALI'DA SONA DOĞRU

Abdullah Avcı'nın ismini özellikle verdiği 21 yaşındaki başarılı sol bek Eren Elmalı'nın transferine yönelik çalışmalarına başlayan Fırtına, Kasımpaşa Kulübü ile ön görüşmeyi yaptı. İstanbul ekibinin de olumlu tavrı sonrası en kısa sürede pazarlık masasına oturularak sezon bitmeden transferin tamamlanması hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Eren Elmalı'nın piyasa değeri 900 bin Euro.

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