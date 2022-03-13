Transfer operasyonu başladı! İşte Trabzonspor'un listesi

Şampiyonluk hedefini kovalayan Trabzonspor'da yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde. Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı…





ABDULLAH AVCI'NIN KAAN AYHAN ISRARI



Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak planlarını bunun üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperde önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi. Ara transfer döneminde de Karadeniz kulübünün gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon Euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon Euro talebinde bulunmuştu. Kulübüyle 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kaan Ayhan için bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda yeniden temaslara başlaması bekleniyor.



