TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor...
Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor...
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu oyunculardan birisi de milli futbolcu Yusuf Yazıcı.
Satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Lille ile temas kurduğu ve Yusuf ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.
Fransız ekibi Trabzonspor'a verdiği cevapta kararı Yusuf'a bıraktığını söyledi. Eğer Rusya'dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi.
Lille'e dönüşünün ardından eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor'a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.
Trabzonspor şimdi Yusuf Yazıcı'nın CSKA'dan ayrılıp ayrılmamasına göre son kararını şekillendirecek.