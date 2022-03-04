TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor...

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu oyunculardan birisi de milli futbolcu Yusuf Yazıcı.