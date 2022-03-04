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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-mavililer, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden ayrılması gündeme gelen Yusuf Yazıcı için oyuncunun bonservisinin bulunduğu Lille'den bilgi aldı. İşte detaylar ve Fransız ekibinin yanıtı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:11
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bu oyunculardan birisi de milli futbolcu Yusuf Yazıcı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Lille ile temas kurduğu ve Yusuf ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Fransız ekibi Trabzonspor'a verdiği cevapta kararı Yusuf'a bıraktığını söyledi. Eğer Rusya'dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Lille'e dönüşünün ardından eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor'a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a mı dönüyor? Lille'in yanıtı...

Trabzonspor şimdi Yusuf Yazıcı'nın CSKA'dan ayrılıp ayrılmamasına göre son kararını şekillendirecek.

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